Менин отбасым деген шыгарма ишинде табу создер болу керек
Қазақ тiлi
Менин отбасым деген шыгарма ишинде табу создер болу керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің отбпсымда 7 адам бар.Мен өз басымды жақсы көремін.,отбасыда әкем мұғалім болып жұмыс жасайды,анам медбике болып істейді.Биз өте тату-тәтті тұрамыз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы за 3дня проерхали 360 км. В первый день они проехали 2/5 , а во второй день3/8 вс??го пути. Сколько км они проехали в третий день?
Математика