Менин отбасым деген шыгарма ишинде табу создер болу керек

Қазақ тiлi
Менин отбасым деген шыгарма ишинде табу создер болу керек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің отбпсымда 7 адам бар.Мен өз басымды жақсы көремін.,отбасыда әкем мұғалім болып жұмыс жасайды,анам медбике болып істейді.Биз өте тату-тәтті тұрамыз.
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