Таблица по истории нового времени 8 класс параграф 20 реформы

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У меня не таблица , а пункты Реформы -Избирательная реформа(15 августа 1867 )(реформа консерваторов) - узаконились тред-юниоры и право на судебную защиту(реформа либералов и консерваторов) -В 1884-1885 право голоса всем домовладельцам и сельским работникам(реформа либералов)