2целых 3/4+ 3 целых 2/5 Помогите
Математика
2целых 3/4+ 3 целых 2/5 Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/4 + 3 2/5 = 5 + (3*5/4*5 + 2*4/5*4) = 5 + 15/20 + 8/20 = 5 23/20 = 6 3/20
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