Какую роль в истопить Столетней войны сыграли восстаниях Жакерии и Уота Тайлера?
История
Какую роль в истопить Столетней войны сыграли восстаниях Жакерии и Уота Тайлера?
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Жакерия (восстание крестьян во Франции, 1358 год) Война велась на территории Франции, и французские крестьяне сильно страдали от грабежей и резко выросших налогов. К чувству унижения Франции, которое возникло после поражений от англичан, прибавилось сильное озлобление крестьян против сеньоров. Ведь считалось, что те потому освобождены от уплаты налогов, что платят «налог кровью», защищая страну от врагов. С точки зрения крестьян, позорные поражения лишали рыцарей права на привилегии. В мае 1358 г. вспыхнуло восстание, охватившее большую территорию вокруг Парижа. Поскольку рыцари презрительно называли крестьян «Жаками», восстание получило название Жакерия. Отряды «Жаков» сжигали и разграбляли замки, избавлялись от списков повинностей и налоговых документов, жестоко убивали сеньоров и их семьи. Восставшие крестьяне говорили, что они стремятся «искоренить знатных во всём мире и сами стать господами». Сеньоры вскоре собрали силы для борьбы. Они приманили предводителя восставших Гильома Каля в ловушку. Тот понадеялся на рыцарское слово, но сеньоры полагали, что не обязаны сдерживать обещание, данное простому человеку. Крестьяне, оставшиеся без предводителя, были разгромлены. Последовали жестокие расправы над побеждёнными. Восстание Уота Тайлера (1381 год) В Англии крупное восстание крестьян случилось через 23 года. В то время как англичане побеждали, война не была тяжким бременем: расходы возмещались захваченной добычей. Но в период неудач правительству пришлось ввести новый налог, который вызвал резкое недовольство. В 1381 г. началось восстание, которое возглавил кровельщик Уот Тайлер. Восстание быстро охватило большую часть Англии. Крестьяне сжигали замки, убивали сеньоров и сборщиков налогов. Они стремились к равенству всех англичан, кроме короля. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?» — спрашивали восставшие. Крестьянское войско подошло к Лондону. Городская беднота, сочувствуя восставшим, открыла ворота. Восставшие вошли в столицу и разгромили дома наиболее ненавистных королевских приближённых и чиновников. Они утверждали, что они не грабители, а верные слуги короля, обманутого дурными советниками. По требованию крестьян король Ричард II (тогда ещё подросток) встретился с ними и выслушал их. Главными требованиями были личная свобода крестьян и прощение участникам восстания. Королю пришлось согласиться, после чего многие крестьяне разошлись по домам. Остальные, гордые своим успехом, предъявили новые, более решительные требования: разделить между всеми церковные земли и отменить привилегии знати. Во время обсуждения этих условий Уот Тайлер, доверившийся королю, был убит. Повстанцев, лишённых руководства, вытеснили из Лондона, а затем, собрав войска, жестоко наказали. Вновь, как и во время Жакерии, причинами поражения восставших стали отсутствие дисциплины, наивная вера в доброго короля, слепое доверие к рыцарскому слову. Несмотря на то, что восстание Уота Тайлера потерпело поражение, оно не было бесполезным. Правительству пришлось понизить налоги и сделать законы о наёмном труде более мягкими. Сеньоры же убедились, что терпение крестьян небезгранично и злоупотреблять им не следует. Освобождение крестьян продолжалось.
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