Какую роль в истопить Столетней войны сыграли восстаниях Жакерии и Уота Тайлера?

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Жакерия (восстание крестьян во Франции, 1358 год) Война велась на территории Фран­ции, и французские крестьяне сильно стра­дали от грабежей и резко выросших нало­гов. К чувству унижения Франции, которое возникло после поражений от англичан, прибавилось сильное озлобление крестьян против сеньоров. Ведь считалось, что те потому освобождены от уплаты налогов, что платят «налог кровью», защищая страну от врагов. С точки зрения крестьян, позорные поражения лишали рыцарей права на при­вилегии. В мае 1358 г. вспыхнуло восстание, охва­тившее большую территорию вокруг Парижа. Поскольку рыцари презрительно называли крестьян «Жаками», восстание получило на­звание Жакерия. Отряды «Жаков» сжигали и разграбляли замки, избавлялись от списков повин­ностей и налоговых документов, жестоко убивали сеньоров и их семьи. Восставшие крестьяне говорили, что они стремятся «искоренить знатных во всём мире и сами стать господами». Сеньоры вскоре собрали силы для борьбы. Они приманили предводителя вос­ставших Гильома Каля в ловушку. Тот понадеялся на рыцарское слово, но сеньоры полагали, что не обязаны сдерживать обещание, данное простому человеку. Крестьяне, оставшиеся без предво­дителя, были разгромлены. Последовали жес­токие расправы над побеждёнными. Восстание Уота Тайлера (1381 год) В Англии крупное восстание крестьян случилось через 23 года. В то время как англичане побеждали, война не была тяжким бреме­нем: расходы возмещались захваченной добычей. Но в период неудач правительству пришлось ввести новый налог, который вы­звал резкое недовольство. В 1381 г. началось восстание, которое возглавил кровельщик Уот Тайлер. Восстание быстро охватило большую часть Англии. Крестьяне сжигали замки, убивали сеньоров и сборщиков нало­гов. Они стремились к равенству всех англи­чан, кроме короля. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?» — спрашивали восставшие. Крестьянское войско подошло к Лондону. Городская беднота, сочувствуя восставшим, открыла ворота. Восставшие вошли в столи­цу и разгромили дома наиболее ненавистных королевских приближённых и чиновников. Они утверждали, что они не грабители, а верные слуги короля, обманутого дурными советниками. По требованию крестьян король Ричард II (тогда ещё подросток) встретился с ними и выслушал их. Главными требованиями были личная свобода крестьян и прощение участникам восстания. Королю пришлось согласиться, после чего многие крестьяне разошлись по домам. Остальные, гордые своим успехом, предъявили новые, более решительные тре­бования: разделить между всеми церковные земли и отменить привилегии знати. Во вре­мя обсуждения этих условий Уот Тайлер, доверившийся королю, был убит. Повстан­цев, лишённых руководства, вытеснили из Лондона, а затем, собрав войска, жестоко наказали. Вновь, как и во время Жакерии, причинами поражения восставших стали отсутствие дисциплины, наивная вера в доб­рого короля, слепое доверие к рыцарскому слову. Несмотря на то, что восстание Уота Тайлера потерпело поражение, оно не было бесполезным. Правитель­ству пришлось понизить налоги и сделать законы о наёмном труде более мягкими. Сеньоры же убеди­лись, что терпение крестьян небезгранично и злоупотреблять им не следует. Освобождение крестьян продолжалось.