Муравьиное царство составить план и составить краткий пересказ по этому плану.

Гость: Гость:

По словам Жерилло, муравьи приходят (очищают территорию) и уходят, а человеку тут нечего делать. Но эти муравьи, как ни странно, никуда и не собирались уходить. Человеку понадобились какие-нибудь тысячелетия, чтобы перейти от варварства к цивилизации и почувствовать себя на этом основании хозяевами будущего и властителями земли. Но что может помешать муравьям пройти ту же эволюцию? У них есть язык, у них есть разум! На реке они увидели покинутую куберту, на борту которой было два трупа. Также на ней были и муравьи. Они двигались не как обычные насекомые, а словно совершая военную операцию. На более крупных было какое-то серое одеяние. Капитан отдал приказ лейтенанту и двум членам команды подняться на борт куберты и осмотреть ее. Лейтенант долго отказывался, но потом подчинился приказу. На куберте его укусили муравьи (они отравляли свою жертву сильным ядом), и ночью он умер. Жерилло приказал сжечь куберту вместе с муравья�..... Это пересказ а план не смог составить