Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? ...

Литература

Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? Почему обломовская лень не производит впечатления пошлости? Изжила ли себя обломовщина в наши дни?)ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО НАДО!!!!

Автор: Гость