Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? ...

Литература
Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? Почему обломовская лень не производит впечатления пошлости? Изжила ли себя обломовщина в наши дни?)ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО НАДО!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обломова породило его детство,его родители и няньки,не давали ему ничего делать,даже одевали чулки.Как сказал Штольц:"Налось не умением надевать чулок,закончилось,не умением жить".Вот такие слова сказал его друг детства Штольц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Объясни Какое выражение правило поведения для выздоравливающего человека изобразил художник?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить.срочно
Ответить
Математика
675 019+88 892:284-98 603. решите по деиствиям
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки. Если можно, то распишите.
Ответить
Литература
Составте сочинение на тему из рассказа Дубровский:История любви Дубровского И Ма??и
Ответить