Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? ...
Литература
Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишними людьми" (Онегиным, Печориным). Ваша оценка любви Ольги Ильинской и Обломова? Почему обломовская лень не производит впечатления пошлости? Изжила ли себя обломовщина в наши дни?)ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО НАДО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обломова породило его детство,его родители и няньки,не давали ему ничего делать,даже одевали чулки.Как сказал Штольц:"Налось не умением надевать чулок,закончилось,не умением жить".Вот такие слова сказал его друг детства Штольц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика