Построй отрезок,равный:а ) сумме ,б) разности данных отрезков

Математика
Построй отрезок,равный:а ) сумме ,б) разности данных отрезков
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Автор: Гость
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Гость:
А где сами данные отрезки?
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