Построй отрезок,равный:а ) сумме ,б) разности данных отрезков
Математика
Построй отрезок,равный:а ) сумме ,б) разности данных отрезков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сами данные отрезки?
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