Прочитайте текст и выполните задания. (1)...Так и начал жить на свете тот маленький цветок. (2)Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. (3)Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. (4)Он вырастил свои листья большими,...

Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания. (1)...Так и начал жить на свете тот маленький цветок. (2)Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. (3)Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. (4)Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. (5)Однако трудно было цветку питаться от одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. (6)Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. (7)Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касались его утомленных листьев. Задания: 2. Укажите, каким способом соединяются в тексте предложения: 2 и 3 4 и 5 7. Проведите морфологический разбор слова УТРЕННЕГО из предложения 7 9. Выпишите из текста эпитет. Напишите, какова его роль в тексте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2- 2 и 3: при помощи местоимения "ОН" . 4 и 5: при помощи союзного слова "ОДНАКО". 7. Утреннего - прил. солнца (какого?) утреннего  н.ф. утреннее  качеств.,  Р.п., ед.ч., ср.р. прилагательное 9.утомленных листьев. Роль: выделение качества предмета.
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