Где были найдены самые древние изделия из меди? пожалуйста побыстрее !! заранее сп??сибо!

История
Где были найдены самые древние изделия из меди? пожалуйста побыстрее !! заранее сп??сибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории Турции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Проверьте пожалуйста!!!! Очень надо Dear, Alex. Thank you for your letter. I was very interested to read your news. How are you doing?I'm good. ...
Ответить
Окружающий мир
Как обычно люди используют бумажные деньги?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение x^5 + x^4 - x^3 - x^2 - 6x - 6 = 0
Ответить
Алгебра
Двое рабочих изготовили по 100 деталей каждый. Из общего числа изготовленных детал??й 70 оказались первого сорта, остальные – второго. Сколько дета...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение!!!!
Ответить