Где были найдены самые древние изделия из меди? пожалуйста побыстрее !! заранее сп??сибо!
История
Где были найдены самые древние изделия из меди? пожалуйста побыстрее !! заранее сп??сибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории Турции.
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