Переведите 95 из градусной меры в радианную и изобразите полученное число на числовой окружности
Алгебра
Переведите 95 из градусной меры в радианную и изобразите полученное число на числовой окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95 градусов= 95* Пи/180= 18Пи/36 радиан Полученное число лежит во 2 четверти окружности)
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