Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.

Математика
Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5годин т.к 120/22+2=120/24=5 2)6 годинт.к 120/22-2=120/20=6
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