Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.

Математика

Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.

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