Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.
Математика
Власна швидкість теплохода 22 км/год, а швидкість течії річки - 2 км/год. Скільки час?? витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він буде пливти:1)За течією 2)проти течії.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5годин т.к 120/22+2=120/24=5 2)6 годинт.к 120/22-2=120/20=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Русский язык
Математика