ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!! В каком городе была напечатана книга со сказкой о рыбаке и рыбке

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По свидетельству самого Пушкина, он начал писать поэму еще в Лицее. Сохранившиеся черновики написаны не ранее 1818 г., закончена поэма 26 марта 1820 г. в Петербурге. Эпилог написан уже на Кавказе, а вступление — в Михайловском в 1824—1825 гг. Отрывки из поэмы печатались в журналах «Невский зритель» и «Сын Отечества», а отдельным изданием поэма вышла в конце июля — начале августа 1820 г. уже в отсутствие Пушкина, высланного из Петербурга в мае. Второе, переработанное Пушкиным издание вышло в марте 1828 г.