Одна труба заполняет бассейн за 7 часов,а другая — за 9 часов. Для занятий детской секции пловцов бассейн заполняют на ⅔. Какую часть бассейна необходимо дозаполнить после часа совместной работы 2 труб?

Математика
Одна труба заполняет бассейн за 7 часов,а другая — за 9 часов. Для занятий детской секции пловцов бассейн заполняют на ⅔. Какую часть бассейна необходимо дозаполнить после часа совместной работы 2 труб?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7+1/9 = 16/63 2/3-16/63=26/63=13/31
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