Одна труба заполняет бассейн за 7 часов,а другая — за 9 часов. Для занятий детской секции пловцов бассейн заполняют на ⅔. Какую часть бассейна необходимо дозаполнить после часа совместной работы 2 труб?

Математика

Одна труба заполняет бассейн за 7 часов,а другая — за 9 часов. Для занятий детской секции пловцов бассейн заполняют на ⅔. Какую часть бассейна необходимо дозаполнить после часа совместной работы 2 труб?

Автор: Гость