Упражнения 373 помогите с задачей сегодня завтра нужно задавать пожалуйста
Математика
Упражнения 373 помогите с задачей сегодня завтра нужно задавать пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+8=25 см- довжина сторони АС 25+6=31 см- довжина сторони АВ 17+25+31 см- переметр трикутника АВС
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