Как обычно люди используют бумажные деньги?
Окружающий мир
Как обычно люди используют бумажные деньги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди обычно используют деньги в пустую. Потому что щас создают такие вещи которые ломаются очень быстро, а люди ведутся на то , что на этекетке написанно или думают что оно будет долго держаться
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