Помогите пожалуйста срочно!!! Углы DAB и DAF — смежные. Угол DAB в три раза меньше угла DAF. Найдите угол DAF. Сделайте рисунок.
Геометрия
Помогите пожалуйста срочно!!! Углы DAB и DAF — смежные. Угол DAB в три раза меньше угла DAF. Найдите угол DAF. Сделайте рисунок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол DAB=х, тогда угол DAF=3х сумма смежных углов=180 градусов х+3х=180 4х=180 х=180/4 х=45 значит, угол DAB=45 градусов, а угол DAF=3*45=145 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания. (1)...Так и начал жить на свете тот маленький цветок. (2)Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. (3)Он тр...
Литература
Математика