Помогите пожалуйста срочно!!! Углы DAB и DAF — смежные. Угол DAB в три раза меньше угла DAF. Найдите угол DAF. Сделайте рисунок.

Геометрия

Помогите пожалуйста срочно!!! Углы DAB и DAF — смежные. Угол DAB в три раза меньше угла DAF. Найдите угол DAF. Сделайте рисунок.

Автор: Гость