Как ёрш приспособился к жизни в воде?

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Ёрш – это самая популярная рыба у молодых рыболовов. Ершей так прозвали за очень острые колючки. Эти колючки не просто колются. После уколов ранки долго зудят и ноют так, что рыбак должен иметь в виду, ибо малейшего неосторожного прикосновения к расперившемуся ершу достаточно, чтобы получить несколько болезненных уколов. В кулинарии ёрш рыба ценная. Уха из ершей имеет неповторимый вкус. Любители этого божественного блюда считают, что без ерша уха - не уха, а похлёбка. Ершей чистить и отмывать от слизи не следует, нужно их только выпотрошить, и удалить жабры, чтобы не было горечи. Широко распространенный в Евразии вид от Англии и Франции на западе до Колымы включительно на востоке. Северная граница проходит почти по побережью Северного Ледовитого океана, кроме Северного Таймыра и Северного Ямала. Имеется в водоемах по атлантическому побережью Скандинавии, Северной Англии и Ирландии; повсеместно в водоемах бассейнов Северного, Балтийского, Белого, Баренцева, Черного и Каспийского морей в Европе, а в Сибири — в бассейнах рек Северного Ледовитого океана. Ерша нет в Испании, Италии, Югославии, в Крыму, Закавказье. Ранее обитал в бассейне Арала, теперь исчез. В Сибири южная граница распространения ерша проходит по верховьям рек, текущих на север. Нет его в Байкале (но есть в Ангаре), в бассейне Амура и по всему тихоокеанскому побережью, нет и на Чукотке. В последние годы наблюдается расширение ареала ерша: он появился в Боденском озере, проник на север Англии и Шотландии. К тому-же в середине восьмидесятых ХХ столетия ёрш был случайно интродуцирован, вероятно с баластной водой суден в реку Сент-Луис (США), впадающей в Верхнее озеро (система Великих озёр). Тут образовалась постоянная популяция, которая в начале девяностых распространилась на дельтовые участки некоторых других рек, впадающих в Верхнее озеро. Также ёрша нашли и в озере Гурон. Обитает в озерах, реках, водохранилищах, дельтовых районах рек и опресненных заливах морей. В водоемах держится в придонных горизонтах как прибрежной зарослевой зоны, так и в профундали открытой зоны озер, в водохранилищах поднимается и в пелагиаль. Как и окунь, ерш предпочитает держаться мест со слабым течением. Он преимущественно обитает в заливах больших рек, речках, озерах. Любит прохладную воду, поэтому выбирает ямы, глинистое, песчаное или каменистое дно. Держится в тени от деревьев и берега. Ёрш рыба исключительно донная и поймать его в полводы или тем более по верху практически невозможно. Толстого слоя ила ерш старается избегать и придерживается в основном твердого дна. Максимальный размер ерша — 18,5 см, масса 208 г. Есть указания, что в некоторых случаях он может достигать веса 500 г и 27 см длины при максимальном возрасте 15 лет. В большинстве водоемов в уловах преобладает мелкий ерш. Растет ерш медленно, однако в хороших условиях обитания (термического режима, кормовой базы) темп его роста резко увеличивается. На юге ерш растет быстрее. Так, в Днепре в возрасте 1 года он достигает длины 10 см, а в возрасте 5 лет имеет максимальный размер 15 см. В карельских озерах в возрасте 1 год ерш не достигает и 4 см длины, а максимальный размер 13 см имеет в возрасте 13 лет. Иногда, впрочем, встречаются экземпляры длиной более 20-ти сантиметров и массой даже больше 200 грамм. Самые большие экземпляры ёрша ловятся в Оби, Обской губе, Енисее. В большинстве водоемов ерш — короткоцикловый вид. Большие различия в темпе роста определяют и различия в сроках созревания. Половая зрелость наступает в 2-4 года при длине 9-12 см. Абсолютная плодовитость равна 2-104 тыс. икринок в зависимости от размера самок. Нерест продолжительный и порционный, с апреля по июнь выметывается до 3 порций икры. Сроки нереста и температура воды, при которой он происходит, варьируют в водоемах разных широт: 1-я порция — при 4-9° С, 2-я — при 11-13° С и 3-я — при 18-20° С. Нерест обычно происходит на песчаных и каменистых грунтах, иногда на растительности и корнях деревьев на глубине 0,5-3,0 м. Инкубационный период занимает 5-6 сут при температуре 15-16° С и до 4,5 сут при 20° С. Размерличинок при выклеве 3,8-4,3 мм, переход к активному питанию в придонном горизонте — в возрасте 11 сут при длине 5,5 мм. Ерша смело можно назвать холодноводной рыбой, даже более чем окуня. Отсюда понятна его приверженность к глубоким местам, особенно в летнюю жару. И почему он рыбка сумеречная — тоже становится ясно. Часто ерш ловится и ночью, но все-таки летние сумерки — это его время. Ерш хоть и любит чистую воду, но вполне сносно живет и в самых грязных городских речушках в разведенной таблице Менделеева.