Составте сочинение на тему из рассказа Дубровский:История любви Дубровского И Ма??и

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Прочитав повесть Пушкина «Дубровский», я задумался о том, кто виноват в том, что судьбы Владимира и Маши сложились столь трагически. Владимир и Маша остались разлученными, Владимир разбойничал, убивал людей, собрал целую шайку и в итоге был вынужден, скрываясь от власти, бежать за границу, а Машу заставили выйти замуж против воли за старого и неприятного ей человека. Давайте порассуждаем, почему так случилось и кто в чем виноват. Во многом виноват Кирилла Петрович Троекуров. Он оскорбил Андрея Дубровского, и получилась ссора между ними, и из-за неё Владимир стал разбойником. Но в этом есть вина и Дубровских, которые держали обиду на Троекурова. Обида отняла у них возможность помириться. Когда в Троекурове «благородные чувства восторжествовали, он решился помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние», у Андрея Гавриловича произошла вспышка гнева, от которой позже он умер. А Владимир велел слуге: «Скажи Кирилле Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора». Эти слова разозлили Троекурова и полностью разрушили надежду на восстановление их прежней дружбы. Владимир Дубровский из желания отомстить стал разбойником. Я не считаю этот поступок благородным, так как в последствии он сжигал усадьбы ни в чём не виноватых богатых людей и, когда против него был отправлен отряд солдат, он убил офицера и солдат. Вот, к чему привела месть, которую он считал благородной! В этом виновато также и общество, в котором тогда было много несправедливости. Но месть – не способ решения проблем. Если бы Владимир сумел простить Троекурову, то, возможно, конфликт получилось бы урегулировать. Именно эта ссора и помешала женитьбе Владимира и Маши. Помешало этому также самодурство Троекурова, который не хотел считаться даже с мнением своей дочери. В трагичности их судьбы также виноват князь Верейский, так как он знал, что Маша не хочет выходить за него замуж, но все равно бессовестно и против ее воли взял её в жены. В этом виноват и священник, который тайно и без согласия невесты их повенчал. Автор в своем произведении показал, какие бывают последствия, когда люди забывают нравственные ценности. К сожалению, герои повести не только были виноваты в трагичности их судьбы, но и не понимали своей вины. Нам надо быть внимательными к своим поступкам, чтобы не повторять ошибки героев повести.