Что представляет наибольшую трудность для жизни растений в степях и пустынях? Подчеркни. Жара, недостаток воды, обилие «едоков», недостаток питательных веществ. Выбрать
География
Что представляет наибольшую трудность для жизни растений в степях и пустынях? Подчеркни. Жара, недостаток воды, обилие «едоков», недостаток питательных веществ. Выбрать
Ответ(ы):
Гость:
Недостаток воды и, скорее всего, недостаток питательных веществ.
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