Что представляет наибольшую трудность для жизни растений в степях и пустынях? Подчеркни. Жара, недостаток воды, обилие «едоков», недостаток питательных веществ. Выбрать

География

Что представляет наибольшую трудность для жизни растений в степях и пустынях? Подчеркни. Жара, недостаток воды, обилие «едоков», недостаток питательных веществ. Выбрать

Автор: Гость