Найдите,какую часть площади квадрата со стороной 15 см составляет площадь квадрат?? со стороной 20 мм. Помогите прошу очень надо срочно!!!!Заранее спасибо!!!!

Математика

Найдите,какую часть площади квадрата со стороной 15 см составляет площадь квадрат?? со стороной 20 мм. Помогите прошу очень надо срочно!!!!Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость