Имя моего магазина "Фрукты и овощи". Он работает круглосуточно.Там продаются: Бана??ы, апельсины, мандарины, яблоки, сливы помидоры, огурцы, капуста и морковь. Все фрукты стоят 50 рублей за килограмм. А все овощи 55 рублей за к...
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Имя моего магазина "Фрукты и овощи". Он работает круглосуточно.Там продаются: Бана??ы, апельсины, мандарины, яблоки, сливы помидоры, огурцы, капуста и морковь. Все фрукты стоят 50 рублей за килограмм. А все овощи 55 рублей за килограмм. )))Переведите на английский и пожалуйста без переводчика!!
Ответ(ы):
Гость:
The name of my store, "Fruits and Vegetables". It works around the clock. They sell bananas, oranges, tangerines, apples, plums, tomatoes, cucumbers, cabbage and carrot. All fruits are fifty rubles per kilogram. And all the vegetables and fifty-five rubles per kilogram
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