Имя моего магазина "Фрукты и овощи". Он работает круглосуточно.Там продаются: Бана??ы, апельсины, мандарины, яблоки, сливы помидоры, огурцы, капуста и морковь. Все фрукты стоят 50 рублей за килограмм. А все овощи 55 рублей за к...

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Имя моего магазина "Фрукты и овощи". Он работает круглосуточно.Там продаются: Бана??ы, апельсины, мандарины, яблоки, сливы помидоры, огурцы, капуста и морковь. Все фрукты стоят 50 рублей за килограмм. А все овощи 55 рублей за килограмм. )))Переведите на английский и пожалуйста без переводчика!!

Автор: Гость