Что представляет собой тканевая жидкость и какова ее роль в организме

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Вот как такое можно не знать?????????? Тканевая жидкость - это жидкость , циркулирующая в межклеточных и околоклеточных пространствах всех тканей и органов. является средой , промежуточной между кровью и тканями организма. Осуществляет перенос молекул между клетками и кровью. Из тканевой жидкости тканевые клетки поглощают вещества, необходимые для их жизнедеятельности , и выводят туда продукты своего обмена