Что продавали купцы, прибывшие в вавилон с севера? что они покупали в вавилоне?
История
Что продавали купцы, прибывшие в вавилон с севера? что они покупали в вавилоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своего расцвета Вавилон достиг в VI веке до нашей эры — при царе Навуходоносоре II. Тогда ему были подвластны земли Аккада и Шумера, и Вавилон превратился в крупный торговый и культурный центр. Через него протекал Евфрат, по которому в город с севера приходили корабли с медью, мясом, строительными материалами, а на север следовали караваны с пшеницей, ячменем и фруктами.
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