Что происходит с ценой товара при посреднической деятельности торговца
Экономика
Что происходит с ценой товара при посреднической деятельности торговца
Ответ(ы):
Гость:
Цена увеличивается так как торговец тоже хочет кушать и поэтому добавляет и цене покупки свой процент "на жизнь" и дальше перепродает по большей цене.
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