Что происходит в результате взаимодействия CaO и СО?

Химия
Что происходит в результате взаимодействия CaO и СО?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+CO=CaCO3 - карбонат кальция
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