Что произойдет с суммой, если одно из слагаемых уменьшить на 1?
Математика
Что произойдет с суммой, если одно из слагаемых уменьшить на 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма уменьшится на 1 тоже.
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