Вставь подходящие по смыслу слова: не подливай масла в ____; нет ___ без огня; новая ___ ??орошо метет; ______по зёрнышку клюёт и сыта бывает; слухом ___полнится.
Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова: не подливай масла в ____; нет ___ без огня; новая ___ ??орошо метет; ______по зёрнышку клюёт и сыта бывает; слухом ___полнится.
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Гость:
Огонь дыма метла воробей вода
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