Вставь подходящие по смыслу слова: не подливай масла в ____; нет ___ без огня; новая ___ ??орошо метет; ______по зёрнышку клюёт и сыта бывает; слухом ___полнится.

Русский язык

Вставь подходящие по смыслу слова: не подливай масла в ____; нет ___ без огня; новая ___ ??орошо метет; ______по зёрнышку клюёт и сыта бывает; слухом ___полнится.

Автор: Гость