Помогите сделать математику((( задача. В построенном доме 36 одинаковых трехкомнатных и 24 одинаковых двухкомнатных квартир. Общая площадь этих квартир 3720 м2 (это цыфра стоит с вверху буквы м) . Площадь одной трехкомнатной к...

Математика
Помогите сделать математику((( задача. В построенном доме 36 одинаковых трехкомнатных и 24 одинаковых двухкомнатных квартир. Общая площадь этих квартир 3720 м2 (это цыфра стоит с вверху буквы м) . Площадь одной трехкомнатной квартиры 70 м2 .Чему равна площадь одной двухкомнатной квартиры?Составте выражения для решения задачи и найдите его значение. И помогите пожалуйста это: Упростите выражение: 1)х-128-43 2)m+115+39 3)(47-x)-39 4)56-a-38 прошуу помогите,зарание спасибо )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3720-36*70):24=50 1)х-128-43=х-171 2)m+115+39=m+154 3)(47-x)-39=8-x 4)56-a-38=18-a
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