Помогите сделать математику((( задача. В построенном доме 36 одинаковых трехкомнатных и 24 одинаковых двухкомнатных квартир. Общая площадь этих квартир 3720 м2 (это цыфра стоит с вверху буквы м) . Площадь одной трехкомнатной к...

Математика

Помогите сделать математику((( задача. В построенном доме 36 одинаковых трехкомнатных и 24 одинаковых двухкомнатных квартир. Общая площадь этих квартир 3720 м2 (это цыфра стоит с вверху буквы м) . Площадь одной трехкомнатной квартиры 70 м2 .Чему равна площадь одной двухкомнатной квартиры?Составте выражения для решения задачи и найдите его значение. И помогите пожалуйста это: Упростите выражение: 1)х-128-43 2)m+115+39 3)(47-x)-39 4)56-a-38 прошуу помогите,зарание спасибо )))

Автор: Гость