На выполнение домашнего задания у Антона заняло 2ч. 40 минут. Математики заняла 0,5 в??его времени. Литература 5\16 всего времени. Сколько времени ушло на биологию

Математика

На выполнение домашнего задания у Антона заняло 2ч. 40 минут. Математики заняла 0,5 в??его времени. Литература 5\16 всего времени. Сколько времени ушло на биологию

Автор: Гость