На выполнение домашнего задания у Антона заняло 2ч. 40 минут. Математики заняла 0,5 в??его времени. Литература 5\16 всего времени. Сколько времени ушло на биологию
Математика
На выполнение домашнего задания у Антона заняло 2ч. 40 минут. Математики заняла 0,5 в??его времени. Литература 5\16 всего времени. Сколько времени ушло на биологию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин. 2 ч. 40 мин= 160 мин 0,5 = 1/2 1) 160 : 2 = 80(мин) ушло на математику 2) 160 : 16 х 5 = 50(мин) дом. задание по литературе 3) 160 - 80 - 50= 30(мин) задание по биологии Ответ:30 минут.
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