Чем отличается глобус от географической карты?!

География
Чем отличается глобус от географической карты?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобус круглый а географическая карта плоская
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