Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы 1097;1100;1102;1103

История
Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы 1097;1100;1102;1103
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это съезды русских князей во время феодальной раздробленности
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