Что сближает стихотворение Рубцова " Сентябрь" и Кедрина "Бабье лето"?
Литература
Что сближает стихотворение Рубцова " Сентябрь" и Кедрина "Бабье лето"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сближает стихотворения-любовь к Pодине, народу, но каждый поэт выражает это по-своему, что и отличает эти стихотворения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Право
10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не сп??лкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять р...
Русский язык