Что сближает стихотворение Рубцова " Сентябрь" и Кедрина "Бабье лето"?

Литература
Что сближает стихотворение Рубцова " Сентябрь" и Кедрина "Бабье лето"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сближает стихотворения-любовь к Pодине, народу, но каждый поэт выражает это по-своему, что и отличает эти стихотворения
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