Что случилось с Маленьким принцем в финале ра сказа

Гость: Гость:

Маленький принц снова возвращается на свою планету, которую он тоже приручил, прибирая, украшая ее, цена этого возвращения – смерть. Финал сказки трагичен, но все-таки в нем звучит светлая нота. Летчик смотрит на звезды и слышит смех маленького принца. Смерти нет пока жива память.