Что случилось с Маленьким принцем в финале ра сказа
Литература
Что случилось с Маленьким принцем в финале ра сказа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький принц снова возвращается на свою планету, которую он тоже приручил, прибирая, украшая ее, цена этого возвращения – смерть. Финал сказки трагичен, но все-таки в нем звучит светлая нота. Летчик смотрит на звезды и слышит смех маленького принца. Смерти нет пока жива память.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Эссе (на один лист) надо ответить на вопрос: Чтобы мне хотелось перенести из Пушкинского лицея в современную школу? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Математика
Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a
Математика