В 2 пачках 160 тетрадей причем в 1 из них в 3 раза больше тетрадей чем в другой Сколько тетрадей в каждой пачке

Математика

В 2 пачках 160 тетрадей причем в 1 из них в 3 раза больше тетрадей чем в другой Сколько тетрадей в каждой пачке

Автор: Гость