В 2 пачках 160 тетрадей причем в 1 из них в 3 раза больше тетрадей чем в другой Сколько тетрадей в каждой пачке

Математика
В 2 пачках 160 тетрадей причем в 1 из них в 3 раза больше тетрадей чем в другой Сколько тетрадей в каждой пачке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - тетрадей в первой пачке, тогда Х*3 - тетрадей во второй пачке, т.е. больше в 3 раза Х + Х*3 = 160 4*Х = 160 Х = 160 : 4 Х = 40 (тетрадей в первой пачке) 40 * 3 = 120 (тетрадей во второй пачке)
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