Докажите тождество:√(34+24√2)=4+3√2 √(73-40√3)=4√3-5 √(8√5+81)=1+4√5 √(11-2√30)=√6-√5
Математика
Докажите тождество:√(34+24√2)=4+3√2 √(73-40√3)=4√3-5 √(8√5+81)=1+4√5 √(11-2√30)=√6-√5
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