Что свидетельствует о возникновении в пореформенной России элементов гражданского общества и правого государства?

История
Что свидетельствует о возникновении в пореформенной России элементов гражданского общества и правого государства?
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Протесты, митинги, открытые выборы, свобода слова, справедливый суд
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