В овощном магазине в первый день продали 14 ящиков огурцов , а во второй день - 10 так??х же ящиков . Сколько килограммов огурцов продали во второй день , если всего было 480 килограммов огурцов?
Математика
В овощном магазине в первый день продали 14 ящиков огурцов , а во второй день - 10 так??х же ящиков . Сколько килограммов огурцов продали во второй день , если всего было 480 килограммов огурцов?
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