Елизоветта 1 очень краткая биография срочно!!!
История
Елизоветта 1 очень краткая биография срочно!!!
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Королева Англии и королева Ирландии с 17 ноября 1558, последняя из династии Тюдоров. Младшая дочь короля Англии Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн.Елизаве́та I ( 7 сентября 1533 — 24 марта 160Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцветом культуры (т. н. «елизаветинцы»: Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.) и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром Непобедимой Армады, Дрейк, Рейли, Ост-Индская компания)..
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