Елизоветта 1 очень краткая биография срочно!!!

История
Елизоветта 1 очень краткая биография срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Королева Англии и королева  Ирландии с  17 ноября 1558, последняя из династии  Тюдоров. Младшая дочь короля Англии  Генриха VIII и его второй жены  Анны Болейн.Елизаве́та I ( 7 сентября 1533 —  24 марта 160Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцветом  культуры (т. н. «елизаветинцы»:  Шекспир,  Марлоу,  Бэкон и др.) и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром  Непобедимой Армады,  Дрейк,  Рейли,  Ост-Индская компания)..  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Опишите жизнь крестьян 19 века
Ответить
Математика
Как решить по действиям при мер 5#(34#2)+228
Ответить
Информатика
Вызвать контекстное меню для объекта ос windows можно...а)Используя кнопку Пуск б)Двойным щелчком мыши по пиктограмме объекта в)Наведением указател...
Ответить
Русский язык
Сказка или сочинение на тему энергосбережения
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите 5 предложений на казахском языке про вредную еду срочно
Ответить