Вызвать контекстное меню для объекта ос windows можно...а)Используя кнопку Пуск б)Двойным щелчком мыши по пиктограмме объекта в)Наведением указателя мыши по пиктограмме объекта д)Щелчком правой кнопки мыши на пиктограмме объекта

Информатика
Вызвать контекстное меню для объекта ос windows можно...а)Используя кнопку Пуск б)Двойным щелчком мыши по пиктограмме объекта в)Наведением указателя мыши по пиктограмме объекта д)Щелчком правой кнопки мыши на пиктограмме объекта
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Гость:
Д) Щелчком правой кнопки мыши по пиктограмме объекта
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