Сочинение на тему энергосбережения

Гость: Гость:

Трудно представить жизнь без электроэнергии. Электричество упрощает нам жизнь. Дома, на работе, нам помогают электрические машины: компьютеры, станки, которые работают на электричестве. …Для добывания электроэнергии тратится много исчерпаемых ресурсов, таких как газ, нефть, уголь. Если не беречь энергию, то вскоре ресурсов совсем не останется. Сейчас вся наука направлена на поиски других ресурсов. Стараются использовать энергию солнца, ветра. …Большинство энергии тратится не используя её. Когда чистишь зубы, вода уходит в канализацию, хотя можно закрывать кран. Так же утепляют здания, чтобы не тратить на обогрев. …Зачем платить больше, если можно платить за энергию меньше. Сейчас устанавливают энергосберегающие лампы, они экономят энергию в 5 раз ламп накаливания, а светодиодные в 10 раз. Так же устанавливаются фотодатчики, датчики движения. При входе в подъезд лампочка загорается. Электроэнергию необходимо беречь!»