Какой тип озёрной котловины у мёртвого моря

География
Какой тип озёрной котловины у мёртвого моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тектонические. Возникают в результате тектонических движений земной коры, в большинстве случаев представляют собой опущенные по разломам участки земной коры, называемые грабенами или же крупными прогибами. Примеры тектонических озёр: Байкал, Телецкое, Женевское, Севан, Танганьика, МЁРТВОЕ МОРЕ.

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