Какой тип озёрной котловины у мёртвого моря

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Тектонические. Возникают в результате тектонических движений земной коры, в большинстве случаев представляют собой опущенные по разломам участки земной коры, называемые грабенами или же крупными прогибами. Примеры тектонических озёр: Байкал, Телецкое, Женевское, Севан, Танганьика, МЁРТВОЕ МОРЕ.