Как найти врем в физике по формуле если известно ускорение, путь, начальная скорость?
Физика
Как найти врем в физике по формуле если известно ускорение, путь, начальная скорость?
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T=s/∪...............................
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