Уравнение окружности с центром в начале координат,если известно ,что она проходиь через точку А(5;12)
Алгебра
Уравнение окружности с центром в начале координат,если известно ,что она проходиь через точку А(5;12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-a)^2+(y-b)^2=R^2 так как центром в начале координат то x^2+y^2=R^2 x^2+y^2=13^2 x^2+y^2=169
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