У=14х-61 и у=-16х+29 найти координаты пересечения графиков функций
Алгебра
У=14х-61 и у=-16х+29 найти координаты пересечения графиков функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы найти точку пересечения,нужно приравнять функции 14x-61=-16x+29 14x+16x=29+61 30x=90 x=3(это координата ОХ) у=14*3-61=-19(это координата ОУ)
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