Не связано с дз, а помощь нужна. Ношу в школу портфель на основе. Он не мешком, а фор??у имеет, специальный для осанки. Ношу все то, что носят остальные, он гораздо тяжелее. Кажется, что там кирпичи. Может кто знает как его сде...

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Не связано с дз, а помощь нужна. Ношу в школу портфель на основе. Он не мешком, а фор??у имеет, специальный для осанки. Ношу все то, что носят остальные, он гораздо тяжелее. Кажется, что там кирпичи. Может кто знает как его сделать легче?
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Гость:
Из-за учебников вот он и тяжелый.
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