Не связано с дз, а помощь нужна. Ношу в школу портфель на основе. Он не мешком, а фор??у имеет, специальный для осанки. Ношу все то, что носят остальные, он гораздо тяжелее. Кажется, что там кирпичи. Может кто знает как его сде...

Другие предметы

Не связано с дз, а помощь нужна. Ношу в школу портфель на основе. Он не мешком, а фор??у имеет, специальный для осанки. Ношу все то, что носят остальные, он гораздо тяжелее. Кажется, что там кирпичи. Может кто знает как его сделать легче?

Автор: Гость