Причины и последствия Столетней войны. Как война повлияла на развитие общества в ??нглии и во Франции?
История
Причины и последствия Столетней войны. Как война повлияла на развитие общества в ??нглии и во Франции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произошло окончательное государственное и культурное размежевание Англии и Франции. Феодальные элиты выяснили между собой отношения. И в Англии, и во Франции установилась абсолютная монархия.
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