Антоним фразеологим к на 7 небе от щастя

Українська мова
Антоним фразеологим к на 7 небе от щастя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сьомому небі - відчувати надзвичайне задоволення, радіти. Антонім   Як водою облитий — пригнічений, приголомшений, розгублений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Уравнение окружности с центром в начале координат,если известно ,что она проходиь через точку А(5;12)
Ответить
Биология
Міні проект на тему:живі фільтри(желательно на украинском а так можно и на русском)
Ответить
Другие предметы
Не связано с дз, а помощь нужна. Ношу в школу портфель на основе. Он не мешком, а фор??у имеет, специальный для осанки. Ношу все то, что носят оста...
Ответить
Математика
Из 28 матчей футбольная команда " романтик" не проиграла в 21 матче .какой процент бе??прпойгрышных матчей
Ответить
Английский язык
Задай вопросы к предложениям, начиная словами, данными в скобках. 1. They watched television yesterday evening because there was a very good film...
Ответить