Антоним фразеологим к на 7 небе от щастя
Українська мова
Антоним фразеологим к на 7 небе от щастя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сьомому небі - відчувати надзвичайне задоволення, радіти. Антонім Як водою облитий — пригнічений, приголомшений, розгублений.
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