План по расказу синичкин календарь

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Сказка "Синичкин календарь" разделена на маленькие главы- по месяцам: январь,февраль, март,апрель и т.д. все главы объединены одной героиней-Зинькой,молоденькой синичкой. Автор показывает, как каждый месяц происходят изменения в природе, меняется лес,поле, луга,река.В каждый из 12 месяцев происходят разные события: январь-Зинька первый раз увидела новогоднюю елку всю в игрушках и огнях, детей,украшающих ее.Она была очень удивлена, и только воробьи рассказали ей,что пришел Новый год. февраль-напрасно Зинька думала.что уже весна.Как началась февральская метель и поземка, ветра подули.Хорошо,что дятел пустил Зиньку в запасное дупло.а то бы пропала она.Вылезла из дупла, и лес не узнала-все в снегу. март-описывается.как Зинька спасла куропаток,которые попали в беду(вечером в снег нырнули, а потом ночью мороз ударил, и они оказались как в тюрьме под настом.Но Зинька не расстерялась и их спасла. апрель-Зинька знакомится с новой птицей Ледоломкой,которая хвостиком лед на реке ломает май-начался лесной праздник. соловей запел,лягушки заквакали, жуки прилетели Солнце теперь всех обогрело и светлую всем радость дало. июнь-Зинька полетела и в лес, и в поле, и на реку-ко своим друзьям:дятлу-красношапочнику,куропаткам. Встретила зайца,да не узнала его(вместо белой шубы-серая) июль-пытается Зинька птицам помогать, за птенцами смотреть,да не получается у нее.одному птенцу целую бабочку в рот засунула,чуть не погубила.Пытается девочку от медведя спасти,а медведь.увидев девочку, сам убегает от страха. август-Зинька заметила,что многие птицы-звери начинают запасы на зиму делать. А у нее еще и гнезда своего нет. сентябрь-птицы в стаи собираются.Зинька не узнает лес(весь желтый.багряный) видит,как охотник сшиб маленькую синичку. октябрь-решает проведать Занзивера(сбитую синичку).тот уже поправляется. Зинька опять встречает и не узнает зайца.он какой-то серый с белыми пятнами. ноябрь-в лесу появляется враг.враг невидимый.ловит маленьких птичек.зверей. зинька вместе с Занзивером улетают из леса и селятся за рекой. декабрь-пришла зима и птички улетают в город.они ищут квартиру. находят незанятый скворечник