План по расказу синичкин календарь

Литература
План по расказу синичкин календарь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка "Синичкин календарь" разделена на маленькие главы- по месяцам: январь,февраль, март,апрель и т.д.  все главы объединены одной героиней-Зинькой,молоденькой синичкой. Автор показывает, как каждый месяц происходят изменения в природе, меняется лес,поле, луга,река.В каждый из 12 месяцев происходят разные события: январь-Зинька первый раз увидела новогоднюю елку всю в игрушках и огнях, детей,украшающих ее.Она была очень удивлена, и только воробьи рассказали ей,что пришел Новый год. февраль-напрасно Зинька думала.что уже весна.Как началась февральская метель и поземка, ветра подули.Хорошо,что дятел пустил Зиньку в запасное дупло.а то бы пропала она.Вылезла из дупла, и лес не узнала-все в снегу. март-описывается.как Зинька спасла куропаток,которые попали в беду(вечером в снег нырнули, а потом ночью мороз ударил, и они оказались как в тюрьме под настом.Но Зинька не расстерялась и их спасла. апрель-Зинька знакомится с новой птицей Ледоломкой,которая хвостиком лед на реке ломает май-начался лесной праздник. соловей запел,лягушки заквакали, жуки прилетели Солнце теперь всех обогрело и светлую всем радость дало. июнь-Зинька полетела и в лес, и в поле, и на реку-ко своим друзьям:дятлу-красношапочнику,куропаткам. Встретила зайца,да не узнала его(вместо белой шубы-серая) июль-пытается Зинька птицам помогать, за птенцами смотреть,да не получается у нее.одному птенцу целую бабочку в рот засунула,чуть не погубила.Пытается девочку от медведя спасти,а медведь.увидев девочку, сам убегает от страха. август-Зинька заметила,что многие птицы-звери начинают запасы на зиму делать. А у нее еще и гнезда своего нет. сентябрь-птицы в стаи собираются.Зинька не узнает лес(весь желтый.багряный) видит,как охотник сшиб маленькую синичку. октябрь-решает проведать Занзивера(сбитую синичку).тот уже поправляется. Зинька опять встречает и не узнает зайца.он какой-то серый с белыми пятнами. ноябрь-в лесу появляется враг.враг невидимый.ловит маленьких птичек.зверей. зинька вместе с Занзивером улетают из леса и селятся за рекой. декабрь-пришла зима и птички улетают в город.они ищут квартиру. находят незанятый скворечник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что тяжелее 1см3 воды или 1см3 сахара
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему энергосбережения
Ответить
География
Какой тип озёрной котловины у мёртвого моря
Ответить
Физика
Как найти врем в физике по формуле если известно ускорение, путь, начальная скорость?
Ответить
Русский язык
НУЖНО СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ! 95 СЛОВ Слово «мама» — особое слово. Оно рождается вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Его лепе...
Ответить