Опишите жизнь крестьян 19 века
История
Опишите жизнь крестьян 19 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь крестьян во все времена нельзя было назвать легкой, а во времена крепостного права и подавно. Фотографии, которые мы сегодня смотрим, сделаны в 60-70-х годах позапрошлого века, как раз после аграрной реформы 1861 года. Реформа должна была облегчить положение крестьян в России, но на самом деле лишь способствовала расслоению крестьянских “низов” на богатых и бедных. Фактически те, кто не имел особого состояния, попадали в новую кабалу. И пускай она не была закреплена юридически, но у бедных просто не было выбора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Вызвать контекстное меню для объекта ос windows можно...а)Используя кнопку Пуск б)Двойным щелчком мыши по пиктограмме объекта в)Наведением указател...
Русский язык
Литература