Опишите жизнь крестьян 19 века

История
Опишите жизнь крестьян 19 века
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь крестьян во все времена нельзя было назвать легкой, а во времена крепостного права и подавно. Фотографии, которые мы сегодня смотрим, сделаны в 60-70-х годах позапрошлого века, как раз после аграрной реформы 1861 года. Реформа должна была облегчить положение крестьян в России, но на самом деле лишь способствовала расслоению крестьянских “низов” на богатых и бедных. Фактически те, кто не имел особого состояния, попадали в новую кабалу. И пускай она не была закреплена юридически, но у бедных просто не было выбора.
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