Что такое Аксиомы?Пожалуйста помагите!!!

Математика
Что такое Аксиомы?Пожалуйста помагите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аксиома.. это — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое при доказательстве других её положений, которые, в свою очередь, называются теоремами.
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