Что такое Аксиомы?Пожалуйста помагите!!!
Математика
Что такое Аксиомы?Пожалуйста помагите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аксиома.. это — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое при доказательстве других её положений, которые, в свою очередь, называются теоремами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Українська мова
Написати твір (менше 5 речень) повязаний з фразеологізмом ,,Почуватися не в своїй т??рілці,, або ,,Зустрічати хлібом з сіллю,,. Даю 25 баллів
Английский язык